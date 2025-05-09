ВОЙНА В ГАЗЕ
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США требуют срочную сделку с ХАМАС
Белый дом давит на Израиль, чтобы тот заключил сделку по Газе до визита Трампа на Ближний Восток
США требуют срочную сделку с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / Reuters
9 мая 2025 г.

Накануне визита Дональда Трампа на Ближний Восток его администрация усилила давление на Израиль, требуя заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники. Собеседники издания в Белом доме подчеркнули: если Тель-Авив не пойдет навстречу США, американцы могут «оставить его в одиночестве».

Газета уточняет: Вашингтон настаивает на 21-дневном перемирии в Газе. Заключить его следует до визита Трампа, который стартует 13 мая и охватит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Переговоры проходят на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса в Газе: из-за двухмесячной израильской блокады запасы продовольствия, топлива и лекарств стремительно иссякают. ООН и Красный Крест предупредили, что в Газе не осталось даже муки, из-за чего пришлось закрыть последние общественные кухни сектора.

Как сообщает Haaretz, старший американский чиновник — предположительно близкий соратник Трампа Стив Уиткофф — резко раскритиковал бездействие Израиля. 

«Если Израиль не образумится, цена упущенной возможности будет выше, чем когда-либо», — якобы заявил чиновник. Официального подтверждения со стороны Уиткоффа не было. 

По данным Haaretz, спецпосланник Трампа будто бы лично инициировал утечку своих критических замечаний о правительстве Нетаньяху после встречи с семьями заложников. Его цель — показать, что в кабинете Трампа недовольны международной критикой Израиля и хотят поскорее закрыть вопрос с Газой.

Израильские власти пока воздерживаются от официальных комментариев. Офис Нетаньяху отказался обсуждать ситуацию.

Хотя США заявляют, что сохраняют тесные связи с Израилем, появляются признаки напряженности. Администрация Трампа якобы больше не требует от Саудовской Аравии нормализации отношений с Израилем в рамках ядерной сделки — это ослабляет позиции Тель-Авива.

Ранее на этой неделе Reuters сообщило, что Вашингтон якобы рассчитывает получить контроль над Газой на переходный период — все из-за того, что Израиль не хочет передавать власть в секторе Палестинской администрации.


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