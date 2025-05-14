ПОЛИТИКА
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Ядерные переговоры тоже пройдут в Стамбуле
Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией назначена на 16 мая — Тегеран надеется на смягчение санкций
Ядерные переговоры тоже пройдут в Стамбуле
/ AFP
14 мая 2025 г.

Иран и страны «европейской тройки» — Великобритания, Франция и Германия — договорились провести переговоры в Стамбуле 16 мая. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщило иранское издание Iran Nuances.

На фоне обострения напряженности вокруг ядерной программы Тегеран намерен восстановить диалог с Западом. Власти Ирана рассчитывают, что консультации приведут к частичному снятию санкций, наложенных после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие и допустил возможность военного вмешательства, если переговоры провалятся. Иранская сторона настаивает, что ядерная программа носит исключительно мирный, энергетический характер.

Европейские страны пытаются возобновить формат взаимодействия, действовавший в рамках соглашения 2015 года, ограничивавшего иранские ядерные разработки в обмен на снятие санкций. Стамбульская встреча станет первой подобной сессией за несколько месяцев.

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