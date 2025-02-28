Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллу в Президентском комплексе в Анкаре. В ходе переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Иордания обладают исторически прочными связями, а укрепление сотрудничества и координации между странами имеет стратегическое значение.

Особое внимание было уделено ситуации в Газе. Президент Турции заявил, что план выселения палестинцев и их переселения в другие страны неприемлем, а восстановление разрушенного сектора должно начаться без промедления.

По итогам встречи Эрдоган и принц Хусейн подтвердили общий подход к поддержке Палестины и договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.