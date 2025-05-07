МИД Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном, осудив военные нападения на пакистанскую территорию. Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы осуждаем военные нападения на Пакистан, в результате которых несколько мирных жителей погибли и получили ранения. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в официальном заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство также подчеркнуло, что Азербайджан призывает все стороны проявлять сдержанность и разрешить конфликт дипломатическими средствами.

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил благодарность за поддержку.

«Мы очень ценим непоколебимую поддержку Азербайджана», — отметил дипломат.

Мохиуддин также добавил на азербайджанском языке: «Азербайджан и Пакистан, как два брата, всегда будут едины!».

По имеющимся данным, в результате ударов, нанесенных ВВС Индии по гражданской инфраструктуре Пакистана, погибли 26 человек, еще 46 получили ранения. Пакистан пообещал жесткий ответ, «время и место которого мы определим сами».

К рассвету министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолетах — трех Rafale французского производства, а также Су-30 и МиГ-29 российского производства. Кроме того, по его словам, были поражены БПЛА и уничтожены опорные пункты вдоль линии контроля. Индийская сторона не подтвердила эти потери, но закрыла аэропорт Шринагара.

Азербайджан и Пакистан традиционно поддерживают тесные политические и военно-технические связи. Пакистан является одним из немногих государств, которые не признают Армению как государство из-за карабахского конфликта.