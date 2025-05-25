Французский патрульный корабль задержал британское рыболовное судно «Lady T» в Ла-Манше за ловлю морских гребешков без лицензии. Судно из Истборна доставили в порт Булонь-сюр-Мер, где ему запретили выходить в море. По данным французских властей, капитану грозит до года тюрьмы и штраф 75 тыс. евро.

Инцидент вызвал обвинения в «двойных стандартах» со стороны Лондона: британские политики напомнили, что Франция якобы не препятствует пересечению Ла-Манша нелегальными мигрантами, но активно пресекает рыболовство британцев. По словам Криса Филиппа, теневого министра внутренних дел, «если французы могут перехватывать суда, то они должны остановить и лодки с мигрантами — так велит международное право».

Отмечается, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал соглашение с ЕС, которое продлевает доступ европейских траулеров к британским водам до 2038 года, чем вызвал критику со стороны рыболовецких профсоюзов и правых партий.

Французские власти подчеркнули, что задержание «Lady T» демонстрирует решимость «защитить рыбные ресурсы и не допустить незаконной ловли». Британские власти заявили, что оказывают поддержку капитану судна и поддерживают контакт с французскими органами.