ПОЛИТИКА
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Европа готовит Трампу жесткий ответ
ЕС обсуждает ответные меры и предупреждает о рисках торговой войны после введения Трампом 25% пошлин на сталь и алюминий
Европа готовит Трампу жесткий ответ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Reuters
11 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на алюминий и сталь, что вызвало резкую реакцию в Европейском союзе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС ответит твердо и пропорционально.

«Необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа. Мы примем меры для защиты наших экономических интересов», — заявила она.

Комиссар по торговле ЕС Марош Шефчович отметил, что сейчас проводится оценка последствий и Брюссель готовит ответные меры.

Реакция была особенно острой в Германии, которая может пострадать из-за угроз Трампа в адрес немецкого автопрома. Канцлер Олаф Шольц призвал к европейской солидарности и заявил, что ЕС должен выступить единым фронтом.

«Если США нацелились на нашу экономику, мы будем зависеть от европейской солидарности, как никто другой», — подчеркнул он.

В Европарламенте также заговорили о жестком ответе. Депутат Йорген Варборн напомнил, что у ЕС есть инструменты для защиты торговли, но призвал не торопиться с торговой войной.

«Мы должны продолжать переговоры. Торговая война не принесет ЕС выгоды», — заявил он.

Депутат от социалистов Иратекс Гарсия предложила нанести точечный удар по американской экономике, введя ответные пошлины на товары из США. Она напомнила, что в 2018 году Евросоюз уже обложил налогом виски Bourbon и мотоциклы Harley-Davidson в ответ на действия Вашингтона.

ЕС пока не объявил о конкретных мерах, но в Брюсселе уже обсуждают возможный новый виток экономического противостояния с США.

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