ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский предложил Трампу увидеть войну своими глазами
Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем принимать решения о переговорах с Россией
Зеленский предложил Трампу увидеть войну своими глазами
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
14 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS News обратился к президенту США Дональду Трампу. Он призвал его лично посетить Украину, прежде чем высказываться о путях завершения войны.

«Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения или строить планы по переговорам, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, военных, больницы, церкви, погибших или пострадавших детей. Приезжайте, посмотрите, а потом давайте составим план, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело», — сказал Зеленский.

Интервью было записано в Кривом Роге — на следующий день после российского удара по городу, в результате которого 4 апреля погибли 20 человек, включая 9 детей.

9 апреля, уже после выхода интервью, при ракетном ударе по городу Сумы погибли 34 мирных жителя. Это стало самой массовой атакой по числу жертв с начала года.

Зеленский не стал называть точные данные о потерях украинской армии. Он лишь отметил, что страна «платит самую высокую цену». В феврале он сообщал о 46 тыс. погибших украинских военных и более 300 тыс. раненых.

CBS News со ссылкой на свои источники заявила, что за три года войны Украина потеряла около 100 тыс. военных. Эта цифра не была озвучена Зеленским. По данным ООН, с начала полномасштабной войны были убиты 13 тыс. мирных жителей, включая около 600 детей. Отмечается, что реальные потери могут быть выше.

По словам Зеленского, нельзя доверять России и лично президенту Владимиру Путину. Он заявил, что цель российского лидера — «восстановление империи и захват территорий, находящихся под защитой НАТО». Он также допустил, что ситуация может перерасти в мировую войну.

Президент Украины подчеркнул, что не отказывается от дипломатического пути, но отверг возможность отказа от оккупированных Россией территорий.

Зеленский заявил, что США должны занимать активную позицию, а не оставаться «над схваткой». Он отметил, что в американском обществе и среди политиков распространяются «российские нарративы» о войне.

Ранее он утверждал, что Трамп находится в «пузыре российской пропаганды», но в новом интервью воздержался от прямой критики президента США.

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