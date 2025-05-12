Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговые переговоры с Китаем были продуктивными и завершились значительным прогрессом. Встреча состоялась в Швейцарии.

По итогам переговоров Белый дом опубликовал заявление под заголовком «США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем в Женеве». В документе приводятся комментарии Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира.

«Я рад сообщить, что мы достигли значительного прогресса в очень важных торговых переговорах между США и Китаем», — заявил Бессент. Он добавил, что президент Дональд Трамп был проинформирован о результатах встречи. Детальный брифинг о достигнутых договоренностях назначен на 12 мая.

Торговый представитель Джеймисон Грир назвал переговоры «очень конструктивными» и отметил скорость, с которой стороны пришли к соглашению. По его словам, это показывает, что разногласия, возможно, не так глубоки, как считалось ранее.

Грир напомнил, что дефицит торгового баланса США составляет 1,2 трлн долларов. Он подчеркнул, что именно по этой причине Трамп объявил чрезвычайное экономическое положение и ввел тарифы.

«Мы уверены, что соглашение с нашими китайскими партнерами поможет справиться с этой ситуацией», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал итоги переговоров. 10 мая он написал в социальной сети Truth, что встречи прошли «очень хорошо». По его словам, «многое было обсуждено, многое согласовано», а переговоры прошли в дружественной и конструктивной атмосфере.

«Мы хотим видеть Китай открытым для американского бизнеса. Это пойдет на благо и США, и Китаю. Был достигнут большой прогресс», — подчеркнул Трамп.

США и Китай оказались втянутыми в тарифный конфликт после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин. В ответ Китай повысил тарифы на американские товары.

Ставки между двумя странами достигли 145 процентов с американской стороны и 125 процентов — со стороны Китая. В то время как для других стран США отложили новые тарифы на 90 дней, в отношении Китая они уже вступили в силу.