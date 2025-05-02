Разведка США фиксирует сдвиг в тактике Кремля: президент РФ Владимир Путин приказал сосредоточиться на удержании захваченных украинских территорий и спасении российской экономики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с секретными данными.

Еще недавно Москва рассчитывала на полный захват Украины, напоминает канал. Теперь же Путин, по мнению западных аналитиков, ищет «разумную краткосрочную цель» — не из-за миролюбия, а из-за давления США и экономического тупика. По последним оценкам ЦБ РФ, российская экономика в первом квартале выросла всего на 1,7% — это в 2,6 раза меньше, чем в последнем квартале 2024 года.

Команда Дональда Трампа расценивает ситуацию как шанс на прорыв в мирных переговорах. В Белом доме считают: Путин готов обсуждать соглашение, если получит «приз» — формальное признание захваченных земель частью России. Трамп намекает: Крым и еще четыре региона — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — могут остаться за РФ, и США готовы официально признать расклад сил на земле.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо заявил, что перемирие возможно «где-то по линии фронта». А спецпредставитель США Кейт Келлогг добавил: «Мы почти у цели. Остался последний рывок». Путин и сам, как пишет Financial Times (FT), не против того, чтобы зафиксировать российские приобретения по линии фронта. Однако Украина по-прежнему выступает против официального признания оккупированных земель за Москвой.

Киев требует гарантий безопасности, на случай если уступит часть территорий. Но Кремль хочет больше — международного признания всей зоны оккупации, включая Крым. Киев категорически отказывается.

Европа, по данным разведки, в панике. Некоторые союзники считают план США «капитуляцией перед агрессором», отмечает CNN.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер в беседе с каналом предостерег: «Нельзя идти на уступки Путину, он не остановится на достигнутом».



