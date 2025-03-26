Руководители крупнейших мировых торговых домов считают, что после снятия санкций западный бизнес вновь начнет сотрудничать с Москвой, передает Bloomberg.

При этом даже самые оптимистично настроенные игроки отрасли подчеркивают: отмена санкций с российской энергетики будет постепенной и неоднородной. Даже если ограничения ослабят, в краткосрочной перспективе поставки российской нефти и газа за пределы Азии останутся скромными.

Главы крупнейших нефтяных трейдинговых компаний, включая Vitol, Mercuria, Trafigura и Gunvor, — все они доминировали на российском нефтяном рынке до 2022 года — заявили на саммите FT Commodities в Швейцарии, что будут крайне осторожны в отношении торговли российскими ресурсами. Однако никто из них не исключил возвращения к работе с РФ.



«Это займет год или два», — сказал CEO Vitol Рассел Харди, отметив, что Европа будет ослаблять санкции постепенно. По мнению CEO Trafigura Ричарда Холтума, первыми могут снять ограничения США, тогда как ЕС и Великобритания будут медлить.

«Пока все санкции не будут отменены, даже обсуждать это (возвращение на российский рынок) бессмысленно», — подчеркнул Холтум.

Президент США Дональд Трамп уже рассматривает смягчение санкционного режима против России как часть своих усилий по завершению войны в Украине, отмечает Bloomberg. Однако в ЕС заявляют, что даже при ослаблении санкций они намерены избегать российской нефти. Впрочем, рано или поздно европейская экономика снова вернется к закупкам сырья из РФ, особенно на фоне рецессии в Германии и торговой войны в США.

CEO Gunvor Торбьорн Торнквист отметил, что Россия за последние годы выстроила собственную систему торговли сырьем и может не захотеть возвращаться к прежним схемам с западными трейдерами. Его коллега, CEO Mercuria Марко Дюнанд, не исключает возвращения в РФ, если санкции отменят: «Если мы сможем создать ценность, почему бы и нет?»

Рынки пристально следят за возможным увеличением поставок российской нефти, что может привести к резкому падению цен. Однако эксперты предупреждают: возвращение России на мировой рынок и западного бизнеса в РФ займет год-два, даже если санкции будут ослаблены уже завтра.



