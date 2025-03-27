ВОЙНА В ГАЗЕ
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Египет сообщил о «позитивных сигналах» по Газе
Каир сообщает об одобрении Израилем нового предложения посредников. Палестинские источники говорят, что прорыва ждать рано
Египет сообщил о «позитивных сигналах» по Газе
/ AFP
27 марта 2025 г.

Египетские посредники в переговорах по прекращению огня в Газе получили положительные сигналы от Израиля по новой инициативе, предполагающей поэтапное перемирие. Об этом 27 марта сообщили источники Reuters в структурах безопасности.

Согласно новому предложению, ХАМАС будет еженедельно освобождать по пять израильских заложников. Египетская делегация уже вылетела в Катар для дальнейших консультаций, включая вопросы увеличения гуманитарной помощи и освобождения оставшихся заложников, сообщило близкое к властям телеканалу Al Qahera News.

Палестинский источник, близкий к переговорам, подтвердил, что новые предложения выглядят «лучше прежних», но ждать прорыва «пока рано».

Израиль и ХАМАС продолжают обвинять друг друга в срыве предыдущего перемирия, завершившегося 18 марта. Согласно официальным данным Израиля, ХАМАС по-прежнему удерживает 59 заложников из более чем 250, захваченных 7 октября 2023 года.

Израиль выразил готовность продлить временную фазу перемирия при условии дальнейшего освобождения заложников, но не готов перейти ко второй фазе, предусматривающей переговоры о полном прекращении войны и выводе войск из Газы. Планы по продлению первой фазы поддерживает спецпосланник США Стив Уиткофф.

Согласно данным Минздрава Газы, в результате военных действий с октября 2023 года в эксклаве погибли более 50 тыс. палестинцев.

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