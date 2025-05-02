ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сделка Трампа усилила Украину?
Соглашение по полезным ископаемым усиливает позиции Киева в переговорах с Москвой, заявил глава Минфина США
Сделка Трампа усилила Украину?
Представители США и Украины после подписания сделки по ресурсам / Reuters
2 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп передал Владимиру Зеленскому мощный инструмент в его противостоянии с Россией, заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя новое соглашение между Вашингтоном и Киевом о совместной разработке минеральных ресурсов. По словам Бессента, Трамп «дал Зеленскому роял-флеш» — высшую комбинацию в карточном покере.

Бессент напомнил о напряженном разговоре в Овальном кабинете ранее в этом году, когда Трамп заявил Зеленскому: «У тебя нет карт». Теперь, по его словам, ситуация изменилась. Подписанное соглашение позволяет Украине предъявить свои «козыри» Москве и подтверждает, что цели США и Украины совпадают.

1 мая Киев и Вашингтон подписали экономическое соглашение, переговоры по которому длились несколько месяцев. 

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Источником финансирования станут будущие проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также связанная инфраструктура. США надеются вернуть часть предоставленной Киеву помощи за счет прибыли, но соглашение не предусматривает обязательств Украины по возврату ранее полученной военной или финансовой поддержки.

Ключевое условие: все недра остаются в собственности Украины. В течение первых десяти лет прибыль фонда будет реинвестироваться, а не распределяться между участниками.

В Белом доме назвали сделку «исторической». По словам Бессента, она демонстрирует Кремлю, что США намерены поддерживать независимость Украины в долгосрочной перспективе.

Трамп, ранее требовавший от Украины компенсаций за американскую помощь, теперь утверждает, что «США получат больше, чем вложили».

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина сохраняет полный контроль над своей территорией и ресурсами. Решения по управлению фондом будут приниматься совместно, на равных условиях.

Украина внесет в фонд часть будущих доходов от лицензий на добычу. США могут вносить вклад в виде военной помощи — например, систем ПВО. Доходы фонда не будут облагаться налогами ни в одной из стран.

При этом Шмыгаль уточнил: сделка не повлияет на стремление Украины к вступлению в ЕС. Киев также ведет аналогичные проекты с Великобританией, Францией и Италией. Оценки инвестпотенциала отрасли — от $12 млрд до $15 млрд к 2033 году.

Однако остается главный вопрос: кто будет инвестировать в Украину, пока мир на горизонте не просматривается? Чтобы привлечь капитал, Трампу надо не только подписать соглашение, но и добиться стабильности в Украине.


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