ПОЛИТИКА
1 мин чтения
США обещают рекордные траты на оборону
Президент США и глава Пентагона анонсировали $1 трлн в следующем военном бюджете
США обещают рекордные траты на оборону
/ AP
8 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет объявили о намерении заложить в следующем бюджете рекордные $1 трлн на оборону. Об этом Трамп сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Никто не видел ничего подобного. Мы должны строить сильную армию, и у нас есть на это средства», — заявил Трамп. Он не уточнил, касается ли сумма только Пентагона или включает весь оборонный бюджет, в который входят также ядерные программы и другие агентства.

Хегсет в соцсети X подтвердил: «Скоро: первый триллионный бюджет Минобороны. Каждый доллар — на боеспособность и готовность».

В текущем году Конгресс утвердил $892 млрд на оборону, и предполагаемое увеличение до $1 трлн станет крупнейшим в истории. В Пентагоне при этом готовятся к сокращению 8% ведомственных расходов для переориентации на модернизацию, а также к урезанию штата гражданских сотрудников и консолидации баз в США и за рубежом.

Республиканцы в Конгрессе обсуждают промежуточное увеличение оборонного бюджета на $100–150 млрд. Окончательная сумма пока не согласована.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us