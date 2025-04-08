Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет объявили о намерении заложить в следующем бюджете рекордные $1 трлн на оборону. Об этом Трамп сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Никто не видел ничего подобного. Мы должны строить сильную армию, и у нас есть на это средства», — заявил Трамп. Он не уточнил, касается ли сумма только Пентагона или включает весь оборонный бюджет, в который входят также ядерные программы и другие агентства.

Хегсет в соцсети X подтвердил: «Скоро: первый триллионный бюджет Минобороны. Каждый доллар — на боеспособность и готовность».

В текущем году Конгресс утвердил $892 млрд на оборону, и предполагаемое увеличение до $1 трлн станет крупнейшим в истории. В Пентагоне при этом готовятся к сокращению 8% ведомственных расходов для переориентации на модернизацию, а также к урезанию штата гражданских сотрудников и консолидации баз в США и за рубежом.

Республиканцы в Конгрессе обсуждают промежуточное увеличение оборонного бюджета на $100–150 млрд. Окончательная сумма пока не согласована.