Европейские чиновники заявляют, что администрация Дональда Трампа сокращает участие в усилиях по контролю за санкциями против России. Вашингтон пытается добиться завершения войны в Украине и готов пойти на уступки Кремлю, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, США вышли из рабочих групп, занимающихся пресечением обхода санкций Кремлем — Вашингтон просто стал закрывать глаза на санкционные лазейки.

Сразу несколько групп, созданных союзниками для мониторинга санкционного режима, больше не видят активного участия американских представителей. В частности, США больше не пытаются помешать продаже запчастей для российского военного производства. Кроме того, американцы перестали следить за тем, чтобы российская нефть продавалась по цене, ниже установленной странами G7.

Чиновники не уверены, стало ли это осознанным решением Вашингтона или следствием нехватки кадров. На заседания вместо ключевых лиц США часто отправляют младших чиновников, не обладающих реальными полномочиями.

Разногласия по поводу санкций создают напряженность между Вашингтоном и европейскими союзниками, отмечает Bloomberg. В то время как Владимир Путин требует их отмены в качестве условия для прекращения огня, Европа заявляет, что не готова ослаблять санкционное давление.

Трамп, в свою очередь, утверждает, что готов усилить санкции, если Москва не продемонстрирует серьезность в переговорах. Однако, по словам европейских официальных лиц, никаких конкретных шагов в этом направлении пока не предпринято.

Впрочем, в марте администрация Трампа ужесточила санкции против энергетического сектора РФ — Вашингтон запретил проведение платежей через некоторые банки. Однако этот шаг выглядит скорее техническим исключением, чем частью усиленной стратегии.

В то же время США активно наращивают санкционное давление на Иран, что ставит под вопрос приоритеты новой политики Трампа. Так, Министерство финансов США недавно ввело ограничения против китайского нефтеперерабатывающего завода за покупку иранской нефти — но никак не отреагировало, когда тот же завод стал закупать российское сырье.



