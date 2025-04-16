Знаменитая Айя-София в Стамбуле вступила в самую масштабную и комплексную фазу реставрации за всю свою историю. Основное внимание сосредоточено на укреплении конструкции купола для повышения сейсмостойкости здания, позволив при этом сохранить его оригинальную архитектурную форму.

Реставрационные работы 1486-летней Айя-Софии, вновь ставшей мечетью в 2020 году после статуса музея, включают комплексное планирование, структурное моделирование, оценку состояния грунта и меры по обеспечению сейсмической безопасности. Все это проводится с особой тщательностью, учитывая статус объекта как памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для защиты ценных византийских мозаик внутри купола, все работы будут проводиться снаружи. Свинцовые покрытия будут сняты, отремонтированы или заменены по необходимости. Купол временно обнесут стальным каркасом со специальным покрытием для защиты от погодных условий.

Чтобы богослужения и реставрационные работы могли проходить одновременно, внутри мечети построят стальную платформу, опирающуюся на четыре главные колонны. Эта платформа достигнет высоты 43,5 метра, обеспечивая безопасный и стабильный доступ для реставраторов.

Профессор Ахмет Гюлеч, член Научного совета, курирующий реставрацию, поделился подробностями текущих работ: «Старая штукатурка была удалена, и мы нанесем новую и выполним необходимый ремонт швов для защиты здания от внешних воздействий. Мы используем исторически соответствующие материалы, следуя тщательно подготовленным формулам».

Говоря о самом куполе, Гюлеч отметил: «Купол не идеально круглый. Есть сегменты, требующие внимания. Мы обнаружили некоторые участки, заполненные щебнем или залатанные деревом. Мы работаем над тем, чтобы лучше сбалансировать конструкцию, чтобы она могла выдержать потенциальные землетрясения».

Профессор Асну Бильбан Ялчин, также член Научного совета, подчеркнула, что реставрационные работы ведутся уже более десятилетия и продвигаются поэтапно. «Реставрация купола сейчас является наиболее важной фазой», — подчеркнула она.

«Учитывая, что мы используем современные методы и технологии для этой реставрации, я считаю, что пишется новая глава в истории Айя-Софии», — заявила Ялчин. Она также отметила, что Генеральный директорат фондов при Министерстве культуры и туризма регулярно информирует ЮНЕСКО о ходе реставрации.

«Каждый этап этой реставрации представляет новые вызовы. Я участвую в этом проекте уже давно, и это сооружение, которое всегда приносит сюрпризы. Предстоящая работа не будет легкой, но мы преданы ей. Научный совет работает очень детально, регулярно встречается и неустанно трудится, чтобы гарантировать, что каждый аспект тщательно проработан», — добавила Ялчин.