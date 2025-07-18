Президент Чехии Петр Павел утвердил закон, запрещающий пропаганду коммунистической идеологии. Документ вводит уголовную ответственность сроком до пяти лет «за поддержку, создание или продвижение движений, направленных на подавление прав и свобод человека, а также разжигание ненависти по расовому, этническому, религиозному или классовому признаку».

Коммунизм официально включен в список запрещенных идеологий. Ранее аналогичный запрет действовал в Чехии в отношении пропаганды нацизма.

Законодательные поправки были предложены чешскими учеными, включая Институт по изучению тоталитарных режимов. Авторы инициативы утверждают, что меры необходимы для устранения правового дисбаланса между разными формами тоталитарной идеологии.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), которую возглавляет депутат Европарламента Катержина Конечна, резко раскритиковала решение властей. В заявлении партии говорится: «Это очередная неудачная попытка запугать оппозицию и вытолкнуть нас за рамки закона».

Хотя КПЧМ не имеет представителей в чешском парламенте, она входит в альянс «Хватит» (Stačilo!), который, по данным опросов, может преодолеть 5-процентный барьер на выборах в октябре.

Пока неясно, как именно новый закон скажется на деятельности компартии и связанных с ней организаций.