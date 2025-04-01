ПОЛИТИКА
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Трамп выбрал арабские страны
Американский президент заявил, что его первая зарубежная поездка охватит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар
Трамп выбрал арабские страны
/ Reuters
1 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его первый зарубежный визит после возвращения в Белый дом, вероятно, пройдет в мае и охватит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. По его словам, поездка может состояться «в следующем месяце, а может чуть позже», при этом визиты в Доху и Абу-Даби уже почти подтверждены.

Как сообщает Axios, основной целью поездки станет укрепление экономических связей, особенно с Эр-Риядом. В отличие от 2017 года, когда Трамп также начал свою международную активность с визитов в Саудовскую Аравию и Израиль, в новой программе поездки ни Иерусалим, ни Тель-Авив пока не значатся.

Трамп заявил, что текущие инвестиции Саудовской Аравии в США уже приближаются к $1 трлн. В январе наследный принц Мухаммед бин Салман пообещал заключить сделки на сумму $600 млрд. Ожидается, что американские компании поставят оборудование для региона.

Хотя Саудовская Аравия в последние месяцы принимает у себя дипломатические консультации по российско-украинской войне, Трамп не упомянул о возможной встрече с Владимиром Путиным, но выразил уверенность, что тот «в конце концов поддержит перемирие».

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