Решение Дональда Трампа заморозить помощь Украине может привести к серьезным проблемам с эксплуатацией американских танков M1 Abrams и другой бронетехники, пишет Business Insider со ссылкой на украинских политиков и военных аналитиков. Киев уже испытывал нехватку этих машин, а без поставок запчастей их обслуживание станет практически невозможным.

Украинские войска, ведущие операции в России, особенно в Курской области, активно используют американские боевые машины — Abrams, БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker. Однако, как отметил член парламентского комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин, поддерживать их в рабочем состоянии будет все труднее.

«Некоторые из них получают повреждения, но остаются в строю. Однако ремонт сложен, потому что США предоставили очень мало запчастей. Теперь их не будет вовсе», — заявил Рахманин в беседе с Business Insider.

Всего Вашингтон передал Киеву 31 танк Abrams осенью 2023 года. Однако президент Украины Владимир Зеленский уже тогда заявлял, что этого недостаточно для изменения ситуации на фронте. В отличие от Abrams, который требует сложного технического обслуживания, США направили Украине свыше 300 БМП Bradley и более 400 бронетранспортеров Stryker.

Киев также использует немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, каждый из которых нуждается в уникальных запчастях. Австралия пообещала передать Киеву еще 50 устаревших Abrams, но сроки их поставки остаются неясными.

Дефицит комплектующих уже сказывается на боеспособности: по данным аналитического агентства Oryx, не менее 19 украинских Abrams были повреждены или уничтожены. Независимого подтверждения этим данным нет. В Киеве эти сообщения никак не комментировали.

Ранее США настаивали, чтобы поврежденная американская техника отправлялась на ремонт в Польшу, что занимало месяцы. Теперь ситуация может ухудшиться, поскольку США не направляют запчасти ни в Украину, ни в Польшу.

«Мы можем потерять боеспособную технику из-за отсутствия одной мелкой детали, которую не можем произвести сами, поскольку у нас нет чертежей и разрешений», — объяснил Рахманин.