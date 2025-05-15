Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в Анкаре. В этот же день украинский лидер проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сразу по прибытии в Анкару Зеленский выступил с коротким заявлением для прессы, в котором поблагодарил турецкую сторону за организацию встречи и подтвердил начало контактов с турецкой стороной.

Кроме того, украинский лидер выразил сомнение в уровне представительства делегации России.

«Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень русских. Пока что официально неизвестно, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», — заявил президент Украины.

По его словам, дальнейшие шаги Киева станут понятны после переговоров с Эрдоганом. Как отметил Зеленский, встреча с турецким лидером продлится несколько часов.

Ожидается, что во время двусторонних переговоров президент Эрдоган вновь подтвердит позицию Турции, выступающей за «немедленное установление перемирия и скорейшее начало мирных переговоров».

Кроме того, в ходе встречи стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Ранее президент Эрдоган отметил, что Турция готова оказать всестороннее содействие в прекращении войны между Украиной и Россией.

Он также подчеркнул важность сохранения текущих дипломатических возможностей. По словам главы государства, «необходимо не упустить открывшееся окно возможностей» и активизировать усилия, направленные на установление мира.