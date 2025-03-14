Гана рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Турцией во всех сферах, заявил министр иностранных дел Самуэл Окудзето Аблаква во время встречи с турецким послом в Аккре Хюсейном Гюнгором.

Стороны обсудили планы увеличить торговый оборот между двумя странами до $1 млрд. Глава ганского МИД отметил, что третий терминал международного аэропорта Котока в Аккре был построен турецкой компанией, что подчеркивает активное участие Анкары в развитии инфраструктуры Ганы.

Гюнгор, в свою очередь, отметил вклад Турции в экономику Ганы через частный сектор и неправительственные организации.

Аблаква также поблагодарил Турцию за поддержку в сфере образования, подчеркнув значение программы «Турецкие стипендии» для ганских студентов.

На сегодняшний день в Гане работают около 800 турецких компаний, а Turkish Airlines выполняет 10 рейсов в неделю в страну. Крупные турецкие инвесторы, такие как Yılport, Aksa и Karadeniz Holding, продолжают вкладывать в экономику Ганы.

Гана, одна из наиболее стабильных экономик Западной Африки, остается ключевым партнером Турции в регионе, предоставляя широкие возможности для торговли и инвестиций.