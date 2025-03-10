Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран бывший глава Банка Англии Марк Карни. Он набрал 86% голосов на внутрипартийном голосовании 9 марта, обойдя экс-министра финансов Христю Фриланд, лидера правительства в Палате общин Карину Гулд и бизнесмена Фрэнка Бэйлиса. Теперь Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра.

Карни выступает за ослабление торговой зависимости Канады от США на фоне экономического давления со стороны Дональда Трампа.

«Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — убежден Карни.

Он планирует укрепить связи с Европой и Азией, а также провести реформу экономики, направленную на снижение налогов для среднего класса, сокращение бюрократии и стимулирование инвестиций.

Трюдо, возглавлявший Канаду с 2015 года, объявил о своей отставке 6 января, заявив, что страна нуждается в новом выборе. В прощальном обращении он предупредил о «экзистенциальном вызове» со стороны США, имея в виду торговые и политические разногласия с Вашингтоном.

Популярность Трюдо резко упала из-за экономических проблем, роста цен, кризиса на рынке жилья и миграционных споров.