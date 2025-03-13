Великобритания приняла ответные меры после того, как Россия обвинила двух британских дипломатов в шпионаже и потребовала их выезда в течение двух недель. В среду МИД Великобритании объявил, что лишает аккредитации российского дипломата и его супругу.

Лондон отверг обвинения Москвы, назвав их «злонамеренными» и «необоснованными». Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД, где его проинформировали о принятых мерах.

«Россия ведет все более агрессивную кампанию против британских дипломатов», — заявили в МИД Великобритании. Ведомство обвинило Москву в попытках добиться закрытия британского посольства в России, игнорируя опасные последствия эскалации.

С начала войны в Украине обмен высылками дипломатов между Россией и Западом значительно участился. За последний год Москва выслала семь сотрудников британского посольства, обвиняя их в шпионаже.

В мае прошлого года Великобритания выдворила атташе по вопросам обороны России, заявив, что он работал на разведку. В ответ Москва выслала британского военного атташе и закрыла несколько дипломатических объектов.

В прошлом месяце Лондон вновь лишил аккредитации российского дипломата, отвечая на аналогичный шаг Москвы в ноябре прошлого года.

Отношения между Британией и Россией остаются напряженными. В марте 2018 года Лондон обвинил Москву в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Кремль назвал это бессмысленными обвинениями.

Напряженность усилилась на фоне военной поддержки Киева со стороны Лондона, а также после заявлений премьера Кира Стармера о возможном направлении британских миротворцев в Украину. В Москве эти заявления вызвали резкую реакцию.