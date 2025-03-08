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Канада начала – Китай ответил
Китай вводит ответные пошлины на канадские аграрные и продовольственные товары после решения Оттавы ограничить импорт китайских электромобилей, стали и алюминия
Канада начала – Китай ответил
Китай вводит ответные пошлины на канадские товары / Reuters
8 марта 2025 г.

Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на канадскую сельскохозяйственную продукцию, ставя под удар экспорт из Канады. Это стало ответом на санкции Оттавы против китайских электромобилей и промышленных товаров, введенные в 2024 году.

С 20 марта Китай повысит тарифы на импортируемые из Канады продукты. Пошлина в 100% распространяется на рапсовое масло, жмых и горох, а на свинину, рыбу и морепродукты вводится дополнительный 25-процентный тариф.

Ранее Канада ввела аналогичные меры против Китая. В октябре 2024 года Оттава установила 100% пошлину на китайские электромобили и 25% – на изделия из стали и алюминия.

«Меры Канады серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, представляют собой типичный акт протекционизма и наносят ущерб законным интересам Китая», – заявили в министерстве коммерции КНР.

Решение Канады последовало за аналогичными шагами США и ЕС, которые ограничили импорт китайских электромобилей, обвиняя Пекин в предоставлении субсидий и создании нечестной конкуренции.

Торговая напряженность между Китаем и Западом продолжает расти. В феврале Пекин ввел пошлины на американский уголь, СПГ, нефть и сельскохозяйственную технику, а также начал расследование в отношении Google.

В ответ на повышение пошлин администрацией Дональда Трампа Китай ввел дополнительные тарифы и расширил список экспортного контроля, включив в него 15 американских компаний.

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