ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: не допустим сионистских интриг в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не позволит внешним силам перекраивать границы региона
Президент Эрдоган: не допустим сионистских интриг в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
7 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Турция не позволит внешним силам перекроить политическую карту региона.

«Как потомки султана Алпарслана и Салах ад-Дина, мы, сплоченные и единые, не дадим сионистам реализовывать новые операции в нашем регионе», — заявил Эрдоган.

По его словам, мир переживает этап исторической перестройки, и Турция должна действовать с предельной осторожностью.

«В то время как структуры геноцида открыто заявляют о своих намерениях перекроить границы региона, мы должны формировать свою политику, исходя из этой реальности», — отметил он.

Президент подчеркнул, что история не простит повторения ошибок прошлого.

«Если мы позволим повториться сценарию столетней давности, ни наши предки, ни будущие поколения нам этого не простят», — заявил он.

Эрдоган отметил, что главная цель Турции — обеспечение стабильности и безопасности внутри страны и за ее пределами.

«Наша цель — создать устойчивую среду безопасности, в которой ни один из наших граждан и военнослужащих не пострадает», — подчеркнул он.

Президент также заявил, что Турция стремится сделать «Век Турции» эрой мира, братства и солидарности в регионе.

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