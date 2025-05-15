В Германии арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке атак с использованием взрывчатки в посылках. По версии прокуратуры, они действовали в интересах российских спецслужб.

Как сообщает Der Spiegel, речь идет о Владиславе Т., Данииле Б. и Евгении Б., имена которых официально не раскрываются по правилам немецкой конфиденциальности. По данным следствия, в марте они согласовали действия с предполагаемыми представителями российских госструктур с целью организации «тяжких поджогов» и «взрывов» на территории Германии.

Подозреваемые якобы планировали отправлять из Германии в Украину посылки с взрывчатыми веществами, которые должны были сработать в пути. По данным прокуратуры, в марте Владислав Т. направил две «тестовые» посылки с GPS-трекерами из Кельна по указанию Евгения Б., а содержимое было предоставлено через Даниила Б.

Расследование ведет Федеральное управление уголовной полиции Германии, поскольку дело признано особо значимым и потенциально связанным с терроризмом.

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что Москва активно прибегает к саботажу и «гибридным методам разведки» для подрыва западных демократий, а глава МВД земли назвал задержанных «низкооплачиваемыми агентами» Кремля.

Канцлер Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, не упомянул аресты, но осудил «убийства, кибератаки и диверсии против европейской инфраструктуры», за которыми, по его словам, стоит Москва. Он пообещал, что Германия и ЕС ответят на эти угрозы «с максимальной решимостью».

Инцидент вызывает ассоциации с серией взрывов в июле прошлого года: тогда в посылках из Литвы, отправленных в Великобританию, Германию и Польшу, сработали устройства, замаскированные под массажные подушки. Взрыватели были собраны на базе китайской электроники с таймерами и содержали горючий гель с нитрометаном.

Службы безопасности США тогда обратились к Москве с требованием прекратить подобную деятельность. Россия, как и ранее, отрицает свою причастность к атакам и взрывам.