ПОЛИТИКА
2 мин чтения
В Германии предотвратили диверсию
В ФРГ задержаны трое украинцев по делу о посылках с бомбами — следствие считает, что они связаны с Москвой
В Германии предотвратили диверсию
Полиция Германии предотвратила диверсии в стране / Reuters
15 мая 2025 г.

В Германии арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке атак с использованием взрывчатки в посылках. По версии прокуратуры, они действовали в интересах российских спецслужб.

Как сообщает Der Spiegel, речь идет о Владиславе Т., Данииле Б. и Евгении Б., имена которых официально не раскрываются по правилам немецкой конфиденциальности. По данным следствия, в марте они согласовали действия с предполагаемыми представителями российских госструктур с целью организации «тяжких поджогов» и «взрывов» на территории Германии.

Подозреваемые якобы планировали отправлять из Германии в Украину посылки с взрывчатыми веществами, которые должны были сработать в пути. По данным прокуратуры, в марте Владислав Т. направил две «тестовые» посылки с GPS-трекерами из Кельна по указанию Евгения Б., а содержимое было предоставлено через Даниила Б.

Расследование ведет Федеральное управление уголовной полиции Германии, поскольку дело признано особо значимым и потенциально связанным с терроризмом.

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что Москва активно прибегает к саботажу и «гибридным методам разведки» для подрыва западных демократий, а глава МВД земли назвал задержанных «низкооплачиваемыми агентами» Кремля.

Канцлер Фридрих Мерц, выступая в Бундестаге, не упомянул аресты, но осудил «убийства, кибератаки и диверсии против европейской инфраструктуры», за которыми, по его словам, стоит Москва. Он пообещал, что Германия и ЕС ответят на эти угрозы «с максимальной решимостью».

Инцидент вызывает ассоциации с серией взрывов в июле прошлого года: тогда в посылках из Литвы, отправленных в Великобританию, Германию и Польшу, сработали устройства, замаскированные под массажные подушки. Взрыватели были собраны на базе китайской электроники с таймерами и содержали горючий гель с нитрометаном.

Службы безопасности США тогда обратились к Москве с требованием прекратить подобную деятельность. Россия, как и ранее, отрицает свою причастность к атакам и взрывам.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us