ПОЛИТИКА
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Нетаньяху навязывает свои условия по ядерной сделке
Биньямин Нетаньяху заявил, что новая ядерная сделка с Ираном должна предусматривать ликвидацию иранских ядерных объектов и контроль над производством баллистических ракет
Нетаньяху навязывает свои условия по ядерной сделке
Биньямин Нетаньяху / Reuters
28 апреля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное новое соглашение между США и Ираном должно предусматривать уничтожение всех иранских ядерных объектов и контроль над программой производства баллистических ракет.

Выступая на конференции в Западном Иерусалиме, Нетаньяху подчеркнул, что эффективное соглашение должно полностью лишить Иран возможности обогащать уран для создания ядерного оружия.

Он также отметил, что переговоры должны включать обсуждение ракетной программы Ирана.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что оборонные и ракетные вопросы не поднимаются в ходе переговоров между Тегераном и Вашингтоном и не будут обсуждаться.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном и направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с призывом к переговорам, в котором также содержались угрозы.

Ответ на это послание Иран направил через Оман.

Позже Тегеран и Вашингтон провели два раунда непрямых переговоров: 12 апреля в Омане и 19 апреля в Риме. Обе стороны заявили о прогрессе.

26 апреля в столице Омана Маскате состоялся третий раунд переговоров при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамеда аль-Бусаиди. Встречи прошли на экспертном уровне и с участием высокопоставленных дипломатов.

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