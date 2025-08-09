Зеленский: Украина не отдаст землю оккупантам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нарушит свою конституцию в территориальных вопросах и не отдаст землю оккупантам. Так он ответил на предложение президента США Дональда Трампа, который анонсировал встречу с президентом РФ