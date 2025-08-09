Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не нарушит свою конституцию в территориальных вопросах и не отдаст землю оккупантам. Так он ответил на предложение президента США Дональда Трампа, который анонсировал встречу с президентом РФ
Зеленский: Украина не отдаст землю оккупантам / TRT Russian
9 августа 2025 г.
По словам Трампа, Москва и Киев близки к соглашению о прекращении огня, которое может включать обмен территориями. Путин претендует на четыре украинских региона и Крым, аннексированный в 2014 году.