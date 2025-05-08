Глава Турецкой образовательной федерации (TEF) Мерт Шенер заявил, что число иностранных студентов в университетах Турции к 2028 году достигнет 500 тыс. Сегодня, по его словам, в стране уже обучаются около 340 тыс. студентов из-за рубежа.

Шенер отметил, что Турция входит в число десяти стран мира с наибольшим количеством иностранных учащихся. Студенты приезжают из 200 стран, включая Сирию, Ирак, Иран, Китай, страны Европы, США, Россию, государства Африки и тюркские республики.

Он подчеркнул, что международные студенты не только вносят экономический вклад, но и способствуют развитию культурных связей и дипломатических отношений. Многие выпускники турецких вузов становятся министрами и дипломатами у себя на родине.

Во время недавнего визита в США глава TEF обсудил с представителями Минобразования США совместные образовательные инициативы. По его словам, реализуется крупный проект, направленный на укрепление академического и культурного сотрудничества между двумя странами.