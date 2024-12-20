Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 11 террористов Рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака. По данным ведомства, операция была проведена силами турецкой авиации.

В заявлении министерства подчеркивается, что Турция полна решимости продолжать борьбу с терроризмом и ликвидировать угрозы в их источнике.

С 2016 года ВС Турции провели три крупные военные операции для обеспечения безопасности на своих южных рубежах: «Щит Евфрата» (2016), «Оливковая ветвь» (2018) и «Источник мира» (2019). Эти операции были направлены на ликвидацию угрозы терроризма и защиту местного населения.

РКК, признанная террористической организацией США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин и детей, за время своей деятельности.

В последние годы организация пытается скрыть свою причастность к преступлениям, прикрываясь различными названиями.

В Сирии РКК действует под именами PYD и YPG, а в последнее время называет себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране организация известна как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).