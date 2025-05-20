Европейский союз обсуждает смягчение экономических санкций против Сирии. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что надеется на принятие соответствующего решения на ближайшей встрече министров в Брюсселе.

По ее словам, план ЕС предполагает снятие ограничений на финансирование сирийских министерств обороны и внутренних дел, а также отмену санкций против Коммерческого банка Сирии. При этом персональные санкции против лиц, связанных с бывшим режимом Башара Асада, сохранятся.

Каллас не стала уточнять, будут ли страны ЕС снимать санкции одновременно и какие именно санкции будут сняты в первую очередь. Также неясно, останутся ли в силе запреты на поставку западных товаров в Сирию и торговлю с Дамаском.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о намерении полностью снять американские санкции с Сирии. Его заявление прозвучало во время визита в Эр-Рияд, где он провел переговоры с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шара и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. По словам Трампа, «Сирия получает шанс на возрождение» после десятилетий изоляции и гражданской войны.

Новость вызвала немедленную реакцию в Сирии: сирийский фунт укрепился на 25% по отношению к доллару. Экономисты считают, что снятие санкций откроет стране доступ к международным инвестициям и поможет преодолеть многолетний кризис. Однако они предупреждают: эффект будет постепенным, а восстановление потребует масштабных реформ и усилий со стороны сирийских властей.

Несмотря на оптимизм, остаются нерешенными технические и юридические аспекты санкционного режима, в том числе американские экспортные ограничения и законы, принятые Конгрессом.

Аналитики подчеркивают, что снятие санкций — важный шаг, но не панацея. Для устойчивого роста Сирии предстоит наладить банковскую систему и привлечь инвестиции, доказав прочность и открытость экономики.



