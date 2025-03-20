ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган провел заседание Совбеза
В Турции прошло заседание Совета безопасности: обсудили борьбу с терроризмом, Палестину, Сирию и оборонное сотрудничество с ЕС
Президент Эрдоган провел заседание Совбеза
/ Public domain
20 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 марта провел заседание Совета безопасности Турции, на котором обсуждались меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в стране. Анкара призвала террористическую организацию PKK незамедлительно объявить дату проведения съезда, на котором организация примет решение о самороспуске, сложении оружия и передаче вооружений.

В заседании участвовали глава МИД Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, а также высокопоставленные военные и разведывательные чиновники. По итогам встречи Управление по коммуникациям Турции опубликовало заявление, в котором изложены ключевые темы обсуждений.

В центре внимания были антитеррористические операции внутри страны и за ее пределами, включая действия против PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ и ДАЕШ. Турецкие силовики представили отчеты о мерах, направленных на укрепление национальной безопасности и единства страны.

Кроме того, обсуждалась ситуация в Палестине. Турция вновь призвала Израиль прекратить геноцид, оккупацию и агрессию, настаивая на немедленном возвращении к режиму прекращения огня и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.

Другим важным вопросом стало соглашение между новыми властями Сирии и YPG о включении отрядов последней в состав сирийской армии. В связи с этим Турция направила делегацию во главе с Фиданом, Гюлером и главой MIT Ибрагимом Калыным в Дамаск для обсуждения деталей договора и выражения своих опасений.

Анкара продолжает консультации с Дамаском по вопросам укрепления обороноспособности Сирии, восстановления страны и сотрудничества в военной, экономической, гуманитарной и политической сферах. Рассматривается возможность создания военных советов для координации усилий обеих стран.

Кроме того, на заседании Совбеза обсуждалось сотрудничество с ЕС в области европейской безопасности. Турция подтвердила готовность продолжать свой вклад в безопасность Европы как член НАТО и ОБСЕ.

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