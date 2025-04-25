Пакистан готов ответить на возможную агрессию со стороны Индии, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф в интервью Sky News.

«Мы взвесим наш ответ на все, что инициирует Индия. Это будет взвешенный ответ. Если произойдет полномасштабная атака или что-то в этом роде, то, очевидно, будет полномасштабная война», — подчеркнул он.

Выступление министра прозвучало на фоне резкой эскалации между двумя ядерными державами после нападения в индийской части Кашмира, где погибли 26 человек и 17 получили ранения. Нью-Дели возложил ответственность за атаку на Пакистан, назвав случившееся террористическим актом.

Асиф отверг обвинения, предположив, что стрельба могла быть «операцией под ложным флагом», организованной Индией для эскалации конфликта. Он добавил, что пакистанская армия приведена в боевую готовность, но страна по-прежнему надеется на дипломатическое разрешение кризиса.

Министр призвал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию и способствовать урегулированию.

«Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — предупредил Асиф.

После инцидента Индия аннулировала визы для граждан Пакистана, выслала военных советников, закрыла единственный сухопутный погранпереход и перекрыла подачу воды по реке Инд — шаг, который ранее не предпринимался даже в периоды острых кризисов.

В ответ Исламабад приостановил выдачу виз гражданам Индии (за исключением сикхских паломников), объявил индийских советников персонами нон грата, привел армию в состояние готовности и предупредил: «Любая попытка остановить или перенаправить потоки воды будет считаться актом войны».

Также Пакистан закрыл воздушное пространство для всех авиакомпаний, связанных с Индией, и полностью остановил торговлю, включая транзит.

Предыдущая эскалация между двумя странами произошла в 2019 году. Тогда стороны обменялись авиаударами, но в феврале 2021 года достигли соглашения о прекращении огня, которое сохранялось до последнего инцидента.