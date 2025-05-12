ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху: с Трампом полное взаимопонимание
Биньямин Нетаньяху заявил, что не стоит воспринимать всерьез слухи о возможном признании Палестины президентом США Дональдом Трампом
Нетаньяху: с Трампом полное взаимопонимание
Биньямин Нетаньяху / Reuters
12 мая 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не придавать значения утверждениям о том, будто президент США Дональд Трамп намерен признать независимость Палестинского государства. Об этом сообщило издание i24 News.

Выступая на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, Нетаньяху опроверг сообщения о напряженности в отношениях с Трампом. Он заявил, что эти слухи уже были опровергнуты послом США в Израиле Майком Хакаби. Премьер-министр добавил, что находится с Трампом в регулярном контакте и что их позиции по многим вопросам совпадают.

Ранее израильские СМИ писали об ухудшении отношений между двумя лидерами. Отмечалось, что Трамп подозревает Нетаньяху в попытках политических манипуляций.

Комментируя публикации о возможном признании Палестинского государства, Нетаньяху сказал: «Не думаю, что вы услышите серьезное заявление о создании палестинского государства — это всего лишь политическая игра».

Некоторые израильские СМИ со ссылкой на дипломатов из стран Персидского залива сообщали, что Трамп может сделать подобное заявление во время своего предстоящего визита на Ближний Восток.

Предположительно заявление может прозвучать на саммите США и Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Также сообщалось, что президент США планирует посетить Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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