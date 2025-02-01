В рамках четвертого этапа обмена пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) переданы трое израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа.

Среди освобожденных – гражданские лица Офер Кальдерон и Ярден Бибас, которых передали израильским силам через сотрудников МККК. Позже был освобожден Кит Сигел – гражданин Израиля и США.

Израильская армия сообщила, что Кит Сигел уже передан военным в секторе Газа. Ранее в армии также подтвердили получение Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса.

В ответ на освобождение трех израильтян 1 февраля Израиль выпустит 183 палестинских заключенных. Среди них 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 54 – к длительным срокам, а 111 были задержаны в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

Согласно заявлению медиа-службы по делам пленных, связанной с ХАМАС, семеро из освобожденных будут отправлены за пределы Палестины.

Ранее, в рамках первых трех раундов обмена, Израиль освободил 400 палестинских заключенных, а в секторе Газа были освобождены 10 израильских и 5 тайских пленных.

За время военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 47 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 111 000 получили ранения.

В результате израильской операции более 11 000 человек числятся пропавшими без вести. Масштабные разрушения привели к гуманитарному кризису, который унес жизни множества пожилых людей и детей, став одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в истории.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Кроме того, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в связи с военными действиями в эксклаве.