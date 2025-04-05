В субботу в Риме прошла массовая демонстрация против европейского плана перевооружения. По оценкам «Движения 5 звезд», в акции могло принять участие до 100 тыс. человек.

Шествие началось на площади Витторио и продолжилось в сторону Виа-дей-Фори-Империали. Организаторы отметили, что количество протестующих превзошло все ожидания.

Лидер «Движения 5 звезд» и бывший премьер-министр Джузеппе Конте открыл демонстрацию с резкой критикой правительства Джорджи Мелони и плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Сегодня мы говорим четкое «нет» растрате 800 млрд на перевооружение Европы. Это абсурд», — заявил Конте. По его словам, Мелони одобрила этот план без народного мандата, и это решение станет «историческим провалом».

Он также подчеркнул, что протест объединил ключевые силы оппозиции, которые «готовы строить альтернативное правительство». Конте обвинил Мелони в том, что она «продала Италию ради интересов Германии».

В марше участвовали представители лево-зеленого альянса и делегация Демократической партии во главе с Франческо Бочча.

«Это правительство изолировало Италию в Европе и не предлагает никакой стратегии, кроме как просить сделку у Трампа», — заявил Бочча. При этом секретарь Демпартии Элли Шляйн не участвовала в акции, поскольку не разделяет все ее положения. Центристские партии остались в стороне.

Среди выступавших были Паола Таверна и Роберто Фико, которые назвали протест «площадью нашей идентичности». Никола Фратоянни и Анджело Бонелли из Альянса зеленых левых подчеркнули, что это шаг к объединению всех противников курса Мелони.

С критикой демонстрации выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Он напомнил, что Конте в бытность премьером сам увеличивал военные расходы.

«Безопасность — это не война, а защита наших границ, промышленности и киберпространства», — подчеркнул министр. Он призвал протестующих задуматься о том, что перевооружение — это, прежде всего, гарантия для граждан.