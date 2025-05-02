Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Запорожской области с применением беспилотников, реактивной артиллерии и авиации. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Запорожье разрушена многоэтажка, под завалами оказались люди. По предварительным данным, пострадали 29 человек. Троих удалось спасти. Первоначальные сообщения о гибели одного из пострадавших не подтвердились — мужчина пришел в сознание. Количество раненых уточняется.

По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атак в городе повреждены 27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения. 12 человек были госпитализированы.

Компания «Укрзализныця» сообщила, что под удар попал локомотиворемонтный завод. Пожар на предприятии удалось ликвидировать только утром. Пострадавших нет.

«Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов», — отметили в компании.

Всего, по данным Федорова, за сутки российская армия нанесла 589 ударов по 16 населенным пунктам области. Среди них 17 авиаударов, 9 обстрелов из РСЗО и 349 дронов. Власти получили сотни сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей, гаражей и инфраструктуры.

В Днепропетровской области в Синельниковском районе в результате ударов пострадали двое мужчин. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Также сообщается о пожарах на двух предприятиях.

По информации Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью по Украине были выпущены 150 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. 64 цели были сбиты, еще 62 потеряны без негативных последствий.

Предыдущий массированный удар по Запорожью произошел 22 апреля. Тогда, по словам Федорова, авиационные бомбы разрушили и повредили несколько многоэтажек. Погибла 69-летняя женщина, ранены более 20 человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.