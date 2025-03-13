ТУРЦИЯ
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Турция помогает нуждающимся в Пакистане
Турецкое агентство TİKA передало продовольственные пакеты для 1500 малообеспеченных семей в Пакистане в честь священного месяца Рамадан
Турция помогает нуждающимся в Пакистане
TİKA реализовало в Пакистане около 700 проектов / AA
13 марта 2025 г.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оказало продовольственную помощь 1500 нуждающимся семьям в разных регионах Пакистана по случаю Рамадана.

Как сообщили в TİKA, продовольственные пакеты переданы пакистанской благотворительной организации «Байт-уль-Мал» (PBM) для последующего распределения среди семей в Равальпинди, Муридке (провинция Пенджаб) и поселке Оги (провинция Хайбер-Пахтунхва).

На церемонии, посвященной передаче помощи, посол Турции в Исламабаде Ирфан Незироглу подчеркнул крепкие узы дружбы между Анкарой и Исламабадом. Он напомнил, что за последние 15 лет TİKA реализовало в Пакистане около 700 проектов.

По словам дипломата, Турция не только оказывает гуманитарную помощь, но и поддерживает экономическую независимость женщин в Пакистане.

Гендиректор PBM Шахин Халид Бутт отметил, что пакистанцы высоко ценят поддержку со стороны Турции, рассматривая ее как проявление глубокой дружбы между двумя странами.

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