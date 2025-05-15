Израильские авиаудары по сектору Газа в среду унесли жизни как минимум 84 человек, сообщили местные органы здравоохранения. Большинство погибших — женщины и дети, многие из них оказались под завалами домов в лагере беженцев Джабалия на севере эксклава.

По словам очевидцев, израильские самолеты нанесли удары вскоре после того, как армия приказала эвакуировать несколько районов города Газа. Тысячи людей были вынуждены покинуть укрытия, в том числе пациенты крупнейшей больницы центра сектора Шифа и жители школ, где размещались временные убежища.

Как отмечает Reuters, в Джабалии спасатели всю ночь разбирали завалы вручную, пользуясь светом мобильных телефонов. Один из местных жителей рассказал, как после обстрела обнаружил среди руин останки своих родственников, в том числе двухмесячного младенца.

Израильская армия пока не прокомментировала последние удары по лагерям беженцев и школам. Военные заявили, что проверяют информацию, однако пока ни одна из таких проверок не привела к каким-либо серьезным последствия для израильской армии.

СМИ Израиля сообщили, что целью авиаудара по подземному бункеру возле Европейской больницы в Хан-Юнусе, возможно, был военный лидер ХАМАС Мохаммад Синвар. Представители ХАМАС пока не подтвердили информацию о местонахождении и состоянии Синвара.

Израильские удары по Газе пришлись аккурат на часы, когда президент США Дональд Трамп находился с визитом в Саудовской Аравии. Следующие на очереди — Катар и ОАЭ. Трамп поприветствовал освобождение американского заложника Эдана Александера и заявил, что вскоре могут быть освобождены и другие. Показательно, что Израиль в программу визита не включен — СМИ сообщают о похолодании в отношениях США и администрации Биньямина Нетаньяху. При этом Трамп никак не комментировал тему Газы и мирного урегулирования во время визита в Эр-Рияд, сосредоточившись на двусторонних отношениях с Саудовской Аравией.



