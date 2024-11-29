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Грузия отказалась от ЕС — в стране вспыхнули протесты
Грузия замораживает переговоры с Евросоюзом до 2028 года. Страну охватили масштабные протесты
Грузия отказалась от ЕС — в стране вспыхнули протесты
"Парламент Грузии / Фото: Reuters"
29 ноября 2024 г.

Партия «Грузинская мечта» объявила о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года, а также об отказе от бюджетных грантов ЕС, фактически заморозив заявку на членство, которая долгие годы была национальной целью.

Это решение вызвало протестные волнения в стране. В Тбилиси тысячи протестующих заблокировали улицы, а находящаяся в оппозиции правящей партии президент Саломе Зурабишвили назвала действия властей «войной против собственного народа». Она обвинила «Грузинскую мечту» в «предательстве» будущего Грузии.

Как сообщает издание «Эхо Кавказа», Зурабишвили присоединилась к протестующим у здания парламента в Тбилиси около 23:00 по местному времени. В МВД Грузии заявили, что полицейские мобилизованы во всех населенных пунктах, где проходят митинги, с целью поддержания общественного порядка, пишет телеграм-канал Tbilisi life.

«Грузинская мечта» в своем заявлении объяснила свой шаг «потоком оскорблений» со стороны Брюсселя и обвинениями в «шантажировании», утверждая, что ЕС якобы пытается организовать революцию в Грузии.

Тем не менее последние показывают, что почти 80% граждан Грузии поддерживают вступление в ЕС, а его флаг до сих пор развевается перед большинством правительственных зданий. В это же время правящая партия углубляет отношения с Москвой, несмотря на напряженность из-за войны 2008 года и поддержки Россией сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии.

ЕС пока официально не прокомментировал решение Тбилиси, но один из европейских чиновников сообщил агентству Reuters, что последствия этого шага будут значительными.

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