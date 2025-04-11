Французские военные начали подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией и прибыли к границам Украины для картографирования местности, сообщает газета Le Figaro.

По ее данным, картографы прибыли в Румынию для актуализации топографических данных на границе с Украиной и Молдовой. Особое внимание уделяется району Фокшанского коридора — это узкая полоса между Карпатами и Дунаем. НАТО рассматривает ее как потенциальную линию наступления России и одно из уязвимых мест на восточном фланге альянса.

По словам командующего подразделением полковника Гийома Шмидта, военные должны быть готовы действовать в условиях, когда спутниковая навигация будет заблокирована. Такое уже бывало в Балтике, где периодически переставали работать GPS-спутники, что нарушило работу аэропортов в Хельсинки и Таллинне. В таких ситуациях ключевую роль приобретают бумажные карты, отмечает газета.

Совместно с румынским агентством картографии французская сторона разработала трехмерные модели рельефа, а также составила перечень объектов критической инфраструктуры, которые могут представлять интерес в случае боевых действий. Отмечается, что созданные карты обладают значительно более высокой точностью по сравнению с коммерческими аналогами.

Как ранее сообщал телеканал ABC, Польша планирует обязательную военную подготовку для всех мужчин призывного возраста, а Германия направила десятки миллиардов евро на усиление обороны. Норвегия возвращает требования по строительству бомбоубежищ, отмененные в 1998 году, а страны Балтии выходят из Оттавской конвенции и вновь начинают формировать запасы противопехотных мин.

На этом фоне усиливаются опасения относительно надежности США как партнера. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен автоматически приходить на помощь союзникам по НАТО, если те не выполняют финансовые обязательства. В 2024 году он прямо заявил, что «поощрит Россию» атаковать тех, кто не тратит на оборону достаточные средства. В Европе это заявление восприняли как прямой вызов.



