ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вашингтон отказался осуждать российский удар по Сумам
Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала совместное заявление G7 с осуждением российского удара по Сумам
Вашингтон отказался осуждать российский удар по Сумам
G7 / Reuters
15 апреля 2025 г.

США сообщили союзникам из «Группы семи» (G7), что не поддержат заявление с осуждением атаки России на украинский город Сумы, в результате которой 13 апреля погибли 35 человек. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с дипломатической перепиской.

По словам собеседников агентства, администрация президента Дональда Трампа объяснила отказ необходимостью «сохранить пространство для мирных переговоров» с Россией.

Канада, председательствующая в G7 в этом году, уведомила других участников, что без согласия США совместное заявление не может быть опубликовано.

В документе планировалось подчеркнуть, что удар по Сумам подтверждает намерение России продолжать войну. Однако из-за позиции Вашингтона заявление не было принято.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после удара по Сумам почти 50 стран и международных организаций выразили поддержку Украине. Об этом он сообщил в своем обращении в понедельник.

Удар по центру Сум произошел через два дня после встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге и длились почти пять часов. Темой встречи было возможное прекращение огня.

На следующий день после атаки, комментируя вопрос о продаже Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, Дональд Трамп заявил, что «не имеет ничего общего» с войной в Украине. Он также намекнул, что война началась по вине Джо Байдена и Владимира Зеленского и добавил, что, по имеющейся у него информации, Россия «допустила ошибку» в Сумах.

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