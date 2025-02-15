Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал план Дональда Трампа по принудительному выселению палестинцев из сектора Газа.

«Никакая операция с недвижимостью не сможет скрыть преступления против человечности в секторе Газа», — заявил Санчес, выступая на партийном мероприятии в городе Сан-Себастьян. Он подчеркнул, что Испания не допустит реализации этого плана и будет настаивать на соблюдении международного права.

Испанский лидер подчеркнул, что палестинцы должны жить в Палестине, а израильтяне в Израиле, в условиях мира и безопасности.

Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США намерены взять сектор Газа под контроль, демонтировать неразорвавшиеся боеприпасы, расчистить территорию от разрушений и «подготовить ее к будущему».

Трамп также предположил, что жителям Газы будет лучше переселиться в новые поселения в соседних странах, таких как Египет и Иордания.

Санчес также прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине, которые стали ключевой темой международной повестки после телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры должны проходить в интересах Украины и под ее руководством. Он также заявил, что европейские страны должны участвовать в процессе, поскольку речь идет о безопасности Европы.