ВОЙНА В ГАЗЕ
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Испания не допустит переселения палестинцев
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против плана Дональда Трампа по Газе, заявив, что принудительное выселение палестинцев недопустимо
Испания не допустит переселения палестинцев
Премьер-министр Испании Педро Санчес / Reuters
15 февраля 2025 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес резко раскритиковал план Дональда Трампа по принудительному выселению палестинцев из сектора Газа.

«Никакая операция с недвижимостью не сможет скрыть преступления против человечности в секторе Газа», — заявил Санчес, выступая на партийном мероприятии в городе Сан-Себастьян. Он подчеркнул, что Испания не допустит реализации этого плана и будет настаивать на соблюдении международного права.

Испанский лидер подчеркнул, что палестинцы должны жить в Палестине, а израильтяне в Израиле, в условиях мира и безопасности.

Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США намерены взять сектор Газа под контроль, демонтировать неразорвавшиеся боеприпасы, расчистить территорию от разрушений и «подготовить ее к будущему».

Трамп также предположил, что жителям Газы будет лучше переселиться в новые поселения в соседних странах, таких как Египет и Иордания.

Санчес также прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине, которые стали ключевой темой международной повестки после телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры должны проходить в интересах Украины и под ее руководством. Он также заявил, что европейские страны должны участвовать в процессе, поскольку речь идет о безопасности Европы.

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