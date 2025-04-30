Европейские страны далеки от выполнения плана по отправке миротворческих сил в Украину, пишет британская The Times. Несмотря на первоначальные амбиции сформировать международный контингент численностью 64 тыс. человек, сейчас представители оборонных ведомств признают: даже собрать 25 тысяч военных — серьезная проблема.

Газета уточняет: начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин в начале апреля обратился к коллегам с призывом рассмотреть возможность создания крупной группировки миротворцев на случай заключения мирного соглашения с Россией. Великобритания выразила готовность направить до 10 тыс. военнослужащих.

Однако, по словам источников, многие европейские министры обороны в частных беседах признали, что их армии слишком малочисленны, недофинансированы и перегружены, чтобы достичь заявленных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально просил о размещении 200 тыс. западных миротворцев. Позже эта цифра была снижена до 100 тыс. Но теперь чиновники признают: даже четверть от этого числа — маловероятна.

Обсуждается создание «коалиции желающих» из примерно 30 стран во главе с Великобританией и Францией. Вместо ввода войск вглубь украинской территории акцент может быть сделан на защиту воздушного и морского пространства, а также на усиление украинской армии с помощью программ подготовки.

Британская миссия по обучению украинских солдат — «Операция Интерфлекс» — завершится к концу года. Обучение будет перенесено в западную часть Украины, в район Львова. Тем не менее, украинская сторона опасается, что западные инструкторы покинут страну при первых признаках эскалации.

Кроме того, европейские лидеры опасаются втягивания в прямое военное столкновение с Россией. Существует риск ослабления позиций НАТО на восточном фланге альянса.

Тем временем Лондон и Париж пытаются убедить Вашингтон активнее включиться в процесс. Они надеются, что президент США Дональд Трамп подключится к плану с миротворцами.



