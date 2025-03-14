ПОЛИТИКА
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Путин поставил условие — сложить оружие
Путин ответил согласием на призыв Трампа позволить украинским войскам выйти из окружения в Курской области живыми — но Киев должен приказать им сдаться в плен
Путин поставил условие — сложить оружие
/ Reuters
14 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с просьбой президента США Дональда Трампа и готов гарантировать жизнь и достойное обращение солдатам ВСУ, которые попали в окружение российских войск в Курской области, если те сложат оружие и сдадутся в плен.

«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — сказал президент.

«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — заявил Путин, добавив, что соответствующий приказ должен поступить из Киева.

Так он — спустя почти 2 часа — ответил на публикацию президента США Дональда Трампа, где тот рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с российским лидером. Там же Трамп обратился с просьбой к Путину: пощадить украинских военных, в течение полугода удерживавших приграничные районы российского региона, но попавших в ловушку на фоне последних успехов российской армии под Курском.

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