Президент России Владимир Путин заявил, что ознакомился с просьбой президента США Дональда Трампа и готов гарантировать жизнь и достойное обращение солдатам ВСУ, которые попали в окружение российских войск в Курской области, если те сложат оружие и сдадутся в плен.

«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — сказал президент.

«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — заявил Путин, добавив, что соответствующий приказ должен поступить из Киева.

Так он — спустя почти 2 часа — ответил на публикацию президента США Дональда Трампа, где тот рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с российским лидером. Там же Трамп обратился с просьбой к Путину: пощадить украинских военных, в течение полугода удерживавших приграничные районы российского региона, но попавших в ловушку на фоне последних успехов российской армии под Курском.