ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украине поставили дедлайн для мира
Финляндия предлагает добиться прекращения огня к 20 апреля
Украине поставили дедлайн для мира
Владимир Зеленский и Александр Стубб / Reuters
31 марта 2025 г.

Президент Финляндии Александр Стубб на встрече с Дональдом Трампом призвал его установить крайний срок для перемирия в Украине. В качестве дедлайна финский лидер предложил 20 апреля — когда католики и протестанты отмечают Пасху.

«20 апреля — идеальная дата для полного прекращения огня без условий. Срок необходим, потому что это Пасха и потому что Трамп будет в должности ровно три месяца», — заявил Стубб.

Днем ранее он совершил неожиданную поездку во Флориду, где обсуждал с Трампом двустороннее сотрудничество, а также сыграл с ним в гольф.

Трамп с момента вступления в должность называет войну в Украине «нелепой» и добивается ее окончания. В середине марта США добились соглашений с Киевом и Москвой о прекращении ударов по Черному морю и энергетической инфраструктуре друг друга. Однако, по словам Стубба, терпение Вашингтона на исходе, и у США есть «радикальные» планы на случай отказа России от перемирия.

В воскресенье Трамп пригрозил ввести 25-50% вторичные тарифы на российскую нефть, если Москва продолжит срывать мирные усилия.

Стубб отметил, что третий участник субботнего гольф матча, сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже внес в Сенат США законопроект о «разрушительных» санкциях против России, если она не примет безоговорочное прекращение огня.

Игра в гольф, похоже, произвела положительное впечатление на Трампа, который впоследствии написал в своей социальной сети Truth Social: «Я только что сыграл партию в гольф с Александром Стуббом, президентом Финляндии. Он очень хороший игрок, и мы выиграли мужской турнир среди членов и гостей в Международном гольф-клубе Трампа в округе Палм-Бич».

«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включая покупку и строительство большого количества необходимых ледоколов для США, обеспечение мира и международной безопасности для наших стран и всего мира», — отметил Трамп.

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