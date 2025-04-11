ПОЛИТИКА
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Пошлины Трампа толкают ЕС и Китай к альянсу
Си Цзиньпин на встрече с Педро Санчесом призвал Европейский союз противостоять торговому давлению США и защищать свободную торговлю
Пошлины Трампа толкают ЕС и Китай к альянсу
Си Цзиньпин и Педро Санчес / Reuters
11 апреля 2025 г.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Европейский союз объединить усилия с Пекином для противодействия односторонним действиям США. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

На встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР заявил, что в тарифных войнах не может быть победителей, а попытки идти против всего мира ведут к самоизоляции.

Си Цзиньпин резко раскритиковал политику повышения пошлин, не упоминая напрямую США. Он подчеркнул, что Китай и ЕС выступают в роли защитников глобализации и свободной торговли.

«Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию», — заявил он.

Педро Санчес в свою очередь отметил, что действия США, в частности повышение пошлин, вынуждают Европейский союз искать новые рынки и партнеров. Он добавил, что как ЕС, так и Китай стремятся к пересмотру своих экономических отношений.

Эскалация торгового противостояния, вызванная взаимным повышением тарифов между Пекином и Вашингтоном, открывает, по мнению собеседников, новые возможности для сближения ЕС и Китая.

США под руководством Дональда Трампа последовательно повышают пошлины на китайские товары. Китай отвечает зеркальными мерами. В Пекине заявляют, что не хотят войны, но и не боятся ее. На фоне растущей неопределенности Брюссель и Пекин все активнее ищут точки соприкосновения.

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