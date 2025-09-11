Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у него произошел острый спор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи на Даунинг-стрит в среду. Причиной спора, как пишут британские СМИ, стал вопрос о палестинском государстве, а также удар по Катару.

«Были сказаны жесткие и решительные слова, и, конечно, мы можем спорить, потому что когда союзники встречаются, они могут спорить. Мы обе демократии», — сказал Герцог позже на мероприятии в Чатем-Хаусе, пытаясь сбить градус напряженности.

Он отметил, что разногласия возникли из-за плана Стармера признать палестинское государство и его взглядов на гуманитарную помощь в Газе.

Как пишет Guardian, президент Израиля открыто заявил, что «возмущен» планами Великобритании присоединиться к другим западным странам, включая Францию и Канаду, в признании палестинского государства в конце этого месяца.

По данным офиса Стармера, британский лидер не принял во внимание призывы Герцога. Напротив, глава правительства призвал Герцога изменить подход Израиля к ситуации в Газе. Стармер выразил глубокую озабоченность гуманитарным кризисом и призвал Тель-Авив пропустить помощь и прекратить наступательные операции.