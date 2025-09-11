ПОЛИТИКА
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у него произошел острый спор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи на Даунинг-стрит в среду. Причиной спора, как пишут британские СМИ, стал вопрос о палестинском государстве, а также удар по Катару.

«Были сказаны жесткие и решительные слова, и, конечно, мы можем спорить, потому что когда союзники встречаются, они могут спорить. Мы обе демократии», — сказал Герцог позже на мероприятии в Чатем-Хаусе, пытаясь сбить градус напряженности.

Он отметил, что разногласия возникли из-за плана Стармера признать палестинское государство и его взглядов на гуманитарную помощь в Газе.

Как пишет Guardian, президент Израиля открыто заявил, что «возмущен» планами Великобритании присоединиться к другим западным странам, включая Францию и Канаду, в признании палестинского государства в конце этого месяца.

По данным офиса Стармера, британский лидер не принял во внимание призывы Герцога. Напротив, глава правительства призвал Герцога изменить подход Израиля к ситуации в Газе. Стармер выразил глубокую озабоченность гуманитарным кризисом и призвал Тель-Авив пропустить помощь и прекратить наступательные операции.

Стармер также осудил израильский авиаудар по Катару, назвав его «совершенно неприемлемым». Представитель Даунинг-стрит сообщил, что Стармер охарактеризовал удары как «вопиющее нарушение суверенитета ключевого партнера» и подчеркнул, что такие действия ничего не делают для обеспечения мира, которого все так отчаянно хотят.

Война в Газе натянула отношения между Израилем и Великобританией, а также другими европейскими странами. Это заметно и по небольшим происшествиям: так, ранее на этой неделе Лондон запретил израильским чиновникам участвовать в крупнейшей выставке оборонной промышленности.

Стармер испытывает давление со стороны своей партии с требованием занять более жесткую позицию по отношению к Израилю. Ранее премьер заявил парламенту, что для достижения прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, необходима дипломатия — поэтому он и встретился с Герцогом.

Роль президента Израиля в основном церемониальная, но он вызвал гнев, заявив, что «все жители Газы несут ответственность за нападение ХАМАС» на Израиль 7 октября 2023 года.


