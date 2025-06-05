Президент США Дональд Трамп назвал атаку Украины на российские военные аэродромы «довольно мощной» и «дерзкой». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По словам одного из собеседников издания, Трамп счел удар украинских дронов «довольно мощным». Другой источник сообщил, что бывший президент назвал действия Киева «дерзкими» и даже «крутыми». Однако вместе с этим он выразил обеспокоенность, что подобные атаки могут привести к срыву дипломатических усилий и затягиванию конфликта.

Как пишет Axios, Трамп опасается, что Россия может отреагировать резко, что сведет на нет прогресс, достигнутый в рамках его инициативы по переговорам между Москвой и Киевом.

«Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому разочаровывается, когда происходят подобные атаки», — подчеркнул один из источников.

4 июня Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер «весьма решительно» заявил, что вынужден будет ответить на нападение на авиабазы.

Официально Трамп пока не делал публичных заявлений об атаке, которая произошла 1 июня. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве «предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта».

Служба безопасности Украины утверждает, что в рамках операции «Паутина» дроны атаковали российские военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате операции поражен 41 российский самолет.