ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: поговорю с Путиным на этой неделе
США и Россия проведут переговоры о перемирии в Украине «позже сегодня или завтра», заявил Дональд Трамп
Трамп: поговорю с Путиным на этой неделе
Президент США Дональд Трамп / Reuters
11 марта 2025 г.

США и Россия встретятся для обсуждения прекращения огня в Украине «позже сегодня или завтра», сообщил Дональд Трамп в комментарии Reuters. Кто войдет в состав делегаций, президент США не уточнил.

Трамп также анонсировал предстоящий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что рассчитывает провести его на этой неделе. Однако он добавил: «Для танго нужны двое», дав понять, что решение зависит и от Москвы.

Российская сторона пока не подтверждала планы таких переговоров.

Кроме того, Трамп заявил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, подчеркнув, что США хотят «покончить с войной в Украине».

В прошлый раз визит Зеленского в Вашингтон завершился досрочно – он покинул Белый дом после перепалки с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Зеленский в вечернем обращении, прокомментировал итоги переговоров украинской и американской делегаций в Джидде.

По его словам, на встрече Киев предложил три ключевых инициативы: «тишина в небе», «тишина на море» и «освобождение пленных».

«Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения. Я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивный разговор наших команд», — заявил Зеленский.

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