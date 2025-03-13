Сербия изменила свою позицию по недавней резолюции ООН, осуждающей действия России в Украине. Министр иностранных дел Марко Джурич подтвердил, что Белград изменил свой голос с «за» на «воздержался».

«Сербская миссия в ООН изменила голосование, и для нас этот вопрос закрыт», — заявил Джурич в интервью журналу NIN. Он взял на себя полную ответственность за первоначальное решение, подчеркнув при этом, что Сербия придерживается принципов территориальной целостности и суверенитета в своей внешней политике.

Голосование, состоявшееся 24 февраля, привело к тому, что 93 страны, включая Сербию, поддержали резолюцию, признающую Россию «агрессором» из-за ее нападения на Украину. Однако позже президент Сербии Александр Вучич признал это ошибкой, заявив, что страна должна была воздержаться.

«Я беру вину на себя», — сказал Вучич, отметив, что усталость и перегруженность делами стали причиной просчета.

«Мы не должны угождать ни одной из сторон — ни России, ни США. Это было в интересах Сербии, но, к сожалению, так не произошло», — подчеркнул президент.

Сербия сохраняет дружественные отношения с Россией и отказалась вводить санкции после вторжения в Украину. Однако Вучич также называл Украину «дружественной страной» и признавал ее суверенитет над Крымом и Донбассом.

Президент Сербии признал, что ошибка в голосовании может стоить ему политического веса в Евросоюзе, но подчеркнул, что страна будет принимать решения независимо.

Резолюция прямо называла Россию «агрессором» и требовала полного вывода войск из оккупированных регионов Украины. США, которые изначально поддерживали более мягкую версию документа, воздержались от голосования после того, как европейские страны настояли на ужесточении формулировок.

Голосование вызвало волну критики не только в Сербии. В Словакии Национальная партия потребовала расследования, чтобы выяснить, кто санкционировал поддержку резолюции, и заявила, что представители страны должны следовать политике премьер-министра Роберта Фицо.

Пересмотрев свое решение, Белград надеется избежать дальнейших дипломатических последствий. Впрочем, вряд ли в Киеве и Брюсселе позитивно оценят отзыв подписи.



